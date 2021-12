Hopp oder Top: Kreistag zum Bau der neuen Ochsenkopf-Seilbahnen

Heute fällt in der Bindlacher Bärenhalle eine Entscheidung, die für den Tourismus und insbesondere auch für den gesamten Wintersport in Nordbayern von immenser Bedeutung ist. Am Nachmittag tritt nämlich der 60-köpfige Kreistag zusammen, um nach vielen Jahren der Diskussion endlich grünes Licht für den Bau neuer Seilbahnen auf den Ochsenkopf zu geben. Es geht um eine Investition von fast 33 Millionen Euro.

Es dürften heute wohl alle Bürgermeister aus dem Fichtelgebirge in Bindlach sein und natürlich auch viele Personen, die mit Fremdenverkehr zu tun haben. Für sie geht es heute um die Zukunft ihrer Region. Das Fichtelgebirge wäre nur halb so anziehend ohne moderne Seilbahnen auf den Ochsenkopf. Eine Entscheidung muss unbedingt jetzt getroffen werden – Ende Dezember läuft nämlich die Förderfrist ab. Und da hat der Freistaat immerhin 30 Prozent Beteiligung zugesichert. Es geht um viel Geld – der Kreistag muss heute Farbe bekennen.

Bei den neuen Seilbahnen auf den Ochsenkopf, sollen die alten Sessellifte durch größere Kabinen ersetzt werden , die auf jeder Bergseite bis zu 2.000 Menschen in der Stunde befördern können.