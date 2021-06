Homepage: Stadt Hof informiert über Relaunch

In der Vergangenheit gab es in den sozialen Netzwerken Kritik für die Webseite der Stadt Hof. Das Problem: Die Informationen auf der Seiten seien teilweise nicht aktuell. Jetzt will die Stadt etwas ändern, sie will ihr Homepage nämlich neu gestalten. Und ihr könnt selbst mitentscheiden, wie die Webseite in Zukunft aussehen soll. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Pünktlich zum heutigen 2. Digitaltag (18.6.) startet die Stadt Hof eine begleitende Internetseite zum Relaunch. Sie soll über den Fortschritt des Neustarts informieren. Dort könnt ihr auch eure Ideen und Anregungen einbringen. Den Link dazu findet ihr hier!