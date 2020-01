Home of Films für Kids: Vorverkauf fürs Kinderfilmfest gestartet

Was die Hofer Filmtage für die Großen sind, ist das Kinderfilmfest für die Kleinen. Bereits zum 30. Mal steigt es in diesem Jahr und jetzt ist auch der Vorverkauf gestartet. Schnell sein lohnt sich, traditionell verkaufen sich die Tickets für die beiden Kinotage am ersten Februarwochenende sehr gut.

Insgesamt gibt’s im Hofer Central-Kino in diesem Jahr 18 Filme in 36 Vorstellungen zu sehen. Nach den Filmen beantworten den Kindern Regisseure und Schauspieler Fragen.

Den Link und weitere Infos zum Kinderfilmfest findet ihr auch hier.