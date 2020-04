Holzlaster brennt aus: A93 am Morgen halbseitig dicht

Zum Glück ist aktuell auf den Autobahnen nicht so viel los – durch Homeoffice sind weniger Pendler unterwegs. Trotzdem hat ein Brand auf der A93 zwischen Thiersheim und Selb-West doch noch viele Verkehrsteilnehmer in der Region aufgehalten. Das Feuer an einem Holzlaster war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Einer der Reifen an dem Fahrzeug war wohl geplatzt, durch die entstehende Hitze haben sich die geladenen Baumstämme entzündet. Glücklicherweise hat der Fahrer rechtzeitig reagiert und den Anhänger abgekoppelt. So ist weder ihm noch Anderen etwas passiert. Die Löscharbeiten haben jedoch den kompletten Vormittag und Mittag gebraucht, die A93 Richtung Norden war für mehrere Stunden voll gesperrt.