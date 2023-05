Holzhauser 1860-Matchwinner beim Comeback gegen Freiburg

Raphael Holzhauser hat dem TSV 1860 München bei seiner Rückkehr in die «Löwen»-Elf den nächsten Heimsieg in der 3. Fußball-Liga beschert. Der 30 Jahre alte Österreicher erzielte am Samstag für die Sechziger beim 1:0 (1:0) das Tor gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg II. Ein Freistoß, den Holzhauser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus halbrechter Position in den Strafraum schlug, landete im langen Eck.

Holzhauser stand ebenso wieder in der Münchner Startformation wie Joseph Boyamba. Der ebenfalls in der Woche zuvor aus dem Kader gestrichene Angreifer Marcel Bär wurde von Trainer Maurizio Jacobacci im Grünwalder Stadion eingewechselt. Jacobacci hatte die Freiburger im Vorfeld als das für ihn «aktuell beste Team der Liga» bezeichnet. Seine Mannschaft ließ in der zweiten Hälfte einige Konterchancen aus. Die Abwehr stand aber sicher, so reichte das Tor von Holzhauser zum dritten Heimsieg nacheinander.