Holzfäller wird unter Baum begraben und schwer verletzt

Ein Holzfäller ist in einem Wald in Schwaben bei Baumfällarbeiten von einem Baum begraben worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 43-Jährige hatte am Samstagmorgen versucht, mithilfe einer Kettensäge den Baum in einem Waldstück bei Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) zu fällen, wie die Polizei mitteilte. Der Stamm federte nach dem Auftreffen auf dem Boden zurück und begrub den Mann unter sich. Er musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.