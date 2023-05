Holzbalken stürzen herab: Sieben Menschen bei Mai-Feuer verletzt

Am verlängerten Wochenende haben vielerorts im Sendegebiet große Feuer den Start in den Mai eingeläutet; Besenbrennen nennt sich das… oder wie im Vogtland Höhenfeuer.

Im Plauener Stadtteil Jößnitz ist es dabei aber zu einem folgenschweren Unfall gekommen, berichtet die Polizei. Bei einem solchen Brauchtumsfeuer sind am Sonntagabend mehrere Holzbalken heruntergestürzt. Sieben Personen sind dabei verletzt worden, drei mussten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte.