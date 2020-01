Holocaust-Leugnerin: Fall kommt ans Landgericht

Sie hat in der Öffentlichkeit den Holocaust geleugnet. Eine 65-Jährige aus dem Landkreis Hof hat beispielsweise bei einer rechtsextremistischen Kundgebung in Nürnberg behauptet, dass es den Massenmord an den Juden nicht gegeben habe. Das Schöffengericht Hof hat die 65-jährige deshalb vergangene Woche zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss sie 2000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Jetzt geht die Staatsanwaltschaft in Berufung, die Rentnerin selbst hat ebenfalls Rechtsmittel eingelegt. Das bedeutet, dass der Fall jetzt zum Landgericht kommt.