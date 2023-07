Hollywood-Streik zeigt Wichtigkeit des deutschen Films

Die Kinobetreiber in Deutschland betonen angesichts des Streiks der US-Schauspieler die Bedeutung einer starken eigenen Filmlandschaft. «Es wird – wie schon in der Pandemie – klar, wie wichtig der deutsche Kinofilm für uns ist», teilte die Vorstandsvorsitzende des HDF Kino e.V., Christine Berg, der dpa mit. «Er verschafft uns eine Unabhängigkeit gegenüber dem amerikanischen Film. Daher appellieren wir an Frau Roth, in der Neuaufstellung der Förderung unbedingt den publikumsstarken deutschen Kinofilm zu stärken.»

In Deutschland können Filmunternehmen für ihre Projekte finanzielle Unterstützung beantragen. Dazu gibt es Töpfe in den Bundesländern und beim Bund – ein Teil wird also von Kulturstaatsministerin Claudia Roth verantwortet. Die Grünen-Politikerin will die Filmförderung reformieren.

In den USA streiken die Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA seit einer Woche für eine bessere Vergütung und Regeln im Umgang mit der Künstlichen Intelligenz. Die US-Drehbuchautorinnen und -autoren streiken schon länger. Die Folge ist, dass Film- und Serienfans auf viele Projekte möglicherweise länger warten müssen.

Die Auswirkungen auf die deutsche Kinobranche seien derzeit schwer einschätzbar, sagte der Geschäftsführer des Verbands der Filmverleiher Peter Schauerte. «Die Hoffnung ist eindeutig, dass die Differenzen schnell beigelegt werden können. Eine Chance besteht – wie auch in der Pandemie – jetzt einmal mehr für den deutschen Kinofilm, der den Ausfall von Studioproduktionen kompensieren helfen kann.»