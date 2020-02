Holger Knüppel ist tot: Wahlforum in Lichtenberg fällt aus

Welche Kandidaten wollen bei der Kommunalwahl am 15. März auf den Chefsessel im Rathaus? Wir haben in den vergangenen Wochen einige von ihnen vorgestellt bei unserer Wahlforum-Tour durch die Region. Das wollten wir eigentlich auch morgen (Mo) in Lichtenberg tun.

Radio Euroherz und die Frankenpost haben sich jetzt aber entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Uns hat die Nachricht erreicht, dass der amtierende Bürgermeister von Lichtenberg Holger Knüppel am Morgen (So) gestorben ist, vermutlich an Herzversagen. Er ist 58 Jahre alt geworden und wollte aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut kandidieren. Ein Ersatztermin für das Wahlforum ist in Planung.