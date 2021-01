Bayerns Gesundheitsminister will beim «Impfgipfel» Klartext

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) – Mit ihren traditionellen Holzmasken auf dem Hinterkopf haben Einheimische in (…)

Weiden (dpa/lby) – Wegen Verdachtsfälle einer Corona-Mutation müssen die Abschlussklassen in der Stadt Weiden und im Landkreis (…)

Online-Unterricht für Abschlussklassen in der Oberpfalz

Bayerns Bürgermeister: Kinderbetreuung häufigste Sorge

München (dpa/lby) – Immer mehr Menschen in Bayern wenden sich in der Corona-Krise wegen Problemen bei der Kinderbetreuung an ihre (…)