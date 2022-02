Holetschek: «Paar Wochen» Verzögerung bei Impfpflicht

München (dpa) – Die bayerische Staatsregierung will die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nun doch etwas schneller einführen als von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zunächst in Aussicht gestellt. Bayern halte die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach wie vor für eine gute Idee, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Deren Einführung werde sich aber um ein «paar Wochen» verschieben, weil viele Fragen noch offen seien.

Söder hingegen hatte am Montag noch von «großzügigsten Übergangsregelungen» gesprochen, was «de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs» hinauslaufe. «Für wie viele Monate, wird man dann sehen.» Die Staatsregierung hatte sich damit scharfe Kritik eingehandelt.

Mit einem pünktlichen Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum 15. März ist in Bayern aber aller Voraussicht nach weiterhin nicht zu rechnen. Holetschek sagte dazu im Bayerischen Rundfunk, der Vollzug sei einfach noch nicht geklärt. «Natürlich ist das Gesetz sinnvoll. Aber es muss halt auch im Vollzug machbar sein.» Holetschek warf seinerseits der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor, bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht voranzukommen.

