Holetschek: Kein Alkoholausschank für 14- bis 16-Jährige

Nach Ansicht von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sollten 14- bis 16-Jährige in Bars oder Restaurants keinen Alkohol mehr trinken dürfen. Laut Jugendschutzgesetz dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Deutschland im Beisein einer sorgeberechtigten Person Bier, Wein oder Schaumwein trinken. «Dieses sogenannte begleitete Trinken muss meiner Ansicht nach abgeschafft werden», sagte der CSU-Politiker am Freitag anlässlich der Eröffnung des deutschsprachigen Ländertreffens der Selbsthilfeorganisation «Anonyme Alkoholiker» in München. Für Kinder und Jugendliche sei Alkoholkonsum ein besonders hohes Gesundheitsrisiko, so der Minister.

Nach aktuellen Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2021 haben 88 Prozent der 16- und 17-Jährigen schon Alkohol probiert, heißt es in der Mitteilung von Holetschek. Knapp ein Fünftel der 16- und 17-Jährigen konsumiere Alkohol demnach regelmäßig – also wöchentlich. Rauschtrinken hätte fast ein Viertel der Jugendlichen in dieser Altersgruppe innerhalb der letzten 30 Tage praktiziert.