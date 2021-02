Holetschek in der Region: Mehr Tests und Impfdosen für Grenzlandkreise

Es sind die beiden Landkreise mit der bundesweit höchsten Corona-Inzidenz weit über 200: Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat deshalb heute die Region Wunsiedel und Tirschenreuth besucht. Dabei hat er auch weitere Unterstützung zugesichert.

Holetschek schickt mehr Impfstoff und Schnelltests in die Grenzlandkreise. Noch heute bekommen die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth jeweils 400 weitere Impfdosen, in der kommenden Woche folgen weitere 600. Im Wunsiedler Impfzentrum hat sich der Minister über die schon angelaufenen Impfungen bei Erziehern und Grundschullehrern informiert. Bei einer Firma in Plößberg im Landkreis Tirschenreuth hat sich Holetschek das dortige Testmanagement angeschaut. Seit Anfang des Jahres sind rund 300.000 Schnelltests in die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth gegangen.

Schülerinnen und Schüler, die in Hof in Abschlussklassen an FOS/BOS oder den Gymnasien gehen, dürfen ab kommenden Montag wieder zurück in den Präsenz bzw. Wechselunterricht kehren. Wechselunterricht soll es geben, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Mit dieser Entscheidung orientieren sich Stadt und Landkreis Hof an die Verordnung des Freistaates Bayern. Und auch für die Lehrerinnen und Lehrer hat das Hofer Land gute Nachrichten: Stadt und Landkreis bekommen 2000 zusätzliche Impfdosen von AstraZeneca. Damit sollen nach dem medizinischen Personal auch zeitnah Lehrerkräfte ihre Impfung bekommen. Dabei geht es vor allem um Grund-,Sonder- und Förderschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die sind nämlich jetzt bei der Priorisierung hochgestuft worden. Übernächste Woche sollen diese Impfungen im Hofer Land starten. Außerdem bekommt jede Schule einen Arzt für Test-Konzepte an die Hand.