Mintraching (dpa/lby) – Diebe haben in einem Solarpark im Landkreis Regensburg Elektroteile gestohlen und damit einen hohen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag stahlen sie zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag Material in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrags. Die Ermittler vermuteten, dass die Täter in Mintraching größere Fahrzeuge zum Abtransport nutzten.