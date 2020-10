Hoher Schaden nach Vollbrand einer Halle auf einem Bauernhof

Schrobenhausen (dpa/lby) – Zu einem Brand auf einem Bauernhof im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Feuerwehr am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot ausgerückt. Bei Schrobenhausen stehe eine Halle mit Maschinen in Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Man gehen vorläufig von einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro aus. Die Halle sei komplett zerstört. Die Löscharbeiten würden noch die ganze Nacht andauern. Die Brandursache war zunächst noch völlig unklar. Menschen oder Tiere seien nach vorläufigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen.