Ein Schaden von mehr als 100.000 Euro ist bei einem Scheunenbrand in Egmating (Landkreis Ebersberg) entstanden. Warum das Feuer in der Nacht zum Sonntag ausbrach, war nach Angaben der Polizei am Vormittag unklar. In der Halle seien Strohballen, Baumaterial und Arbeitsgeräte gelagert gewesen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.