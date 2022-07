Hoher Schaden bei Großbrand in Scheune

Bei einem Großbrand in einer Scheune in Unterfranken ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Bei dem Brand in Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg) stand am Freitagabend zuerst eine Scheune in Flammen, diese griffen dann auf ein Nebengebäude über, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort standen nach Polizeiangaben verschiedene Fahrzeuge in Unterstellplätzen. Zwei Pkw brannten komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.