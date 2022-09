Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Passau ist in Flammen aufgegangen. Die Bewohner im Alter von 78 und 79 Jahren konnten sich in der Nacht zum Dienstag der Polizei zufolge unverletzt aus dem brennenden Haus retten. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.