Hoher Schaden bei Brand von landwirtschaftlichen Maschinen

Zwei Brände landwirtschaftlicher Maschinen haben im Landkreis Roth einen hohen Schaden verursacht. Nach Angaben vom Sonntag geht die Polizei davon aus, dass die Brände in Georgensgmünd und Spalt am Samstag in keinem Zusammenhang stehen.

In beiden Fällen fingen Ballenpressen während der Feldarbeit Feuer. Beim Brand in Spalt wurde lediglich die Ballenpresse selbst zerstört, der Schaden liegt bei schätzungsweise 200.000 Euro.

In Georgensgmünd zerstörte das Feuer auch den Traktor. Außerdem gerieten mehrere Strohballen sowie eine etwa 4000 Quadratmeter große Ackerfläche in Brand. Mehrere Landwirte und die Feuerwehr verhinderten laut Polizei, dass das Feuer auf weitere Felder übergriff. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.