Hoher Schaden bei Brand in Seniorenheim

Ein Brand in einem Seniorenheim im Landkreis Nürnberger Land hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Das Feuer in Neunkirchen am Sand brach am Freitag vermutlich wegen eines angebrannten Essens in einem der Zimmer aus, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen der Flammen auf andere Räume.

Der Rettungsdienst brachte zwei Bewohner ins Krankenhaus, eine Person wegen leichten Brandverletzungen. Die zweite Person sei unabhängig vom Brand wegen des allgemeinen Gesundheitszustands eingeliefert worden, sagte eine Sprecherin.