Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bernau am Chiemsee (dpa/lby) – Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer sei in einer der Wohnungen ausgebrochen und habe auf den Dachstuhl übergegriffen, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Durch den Einsatz mehrerer Feuerwehren konnte das Feuer am Mittwochnachmittag schnell gelöscht werden. Jedoch ist die Wohnung unter dem Dach nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.