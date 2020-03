Holzkirchen (dpa/lby) – Einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich hat ein Feuer in einer Werkshalle in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) angerichtet. Nach Angaben der Polizei vom Freitag gestalteten sich die Löscharbeiten für die rund 100 Feuerwehrkräfte wegen der Technik in der Halle «extrem schwierig». Beschädigt wurden auch mehrere Fahrzeuge. Die Ursache für den Brand, der am Donnerstagabend ausbrach, war erst einmal unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.