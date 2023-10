Hoher Sachschaden: Transporter bei Selb komplett ausgebrannt

Eine dunkle Rauchwolke und jede Menge Einsatzkräfte der Feuerwehr – so hat es am Sonntagmorgen in der Hofer Straße in Selb ausgesehen. Dort ist ein Transporter komplett ausgebrannt. Wie die Polizei jetzt mitteilt hat es erst aus dem Armaturenbrett des Fahrzeuges gequalmt. Der Fahrer ist deshalb ausgestiegen und wenig später stand der Transporter in Flammen. Das Fahrzeug war mit Brot und einem Verkaufsstand aus Holz beladen. Der entstandene Schaden beträgt rund 16.500 Euro.