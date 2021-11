Hoher Sachschaden durch Brand in Möbelmanufaktur

Mindelheim (dpa/lby) – Beim Brand in einer Möbelmanufaktur in Mindelheim (Unterallgäu) ist am Sonntag ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Vermutet wurde eine technische Ursache an einer Fräsmaschine.

Der Schaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen, teilte die Polizei weiter mit. Aufgrund des sehr hohen Schadens übernehme die Kriminalpolizei Memmingen die Ermittlungen zur Brandursache. Rund 100 Rettungskräfte waren der Mitteilung zufolge im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

