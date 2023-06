Hoher Besuch: Söder kommt zur HWK Hof und nach Geroldsgrün

Ministerpräsident Markus Söder ist im Wahlkampf – das bedeutet viele Hände schütteln und viele Termine. Heute besucht er auch die Region. Am Vormittag weiht er das Bildungszentrum der Handwerkskammer für Oberfranken in Hof ein. Über 16 Millionen Euro hat die HWK in die Modernisierung und den Teilneubau gesteckt.

Am Mittag geht es für den Ministerpräsidenten weiter nach Geroldsgrün. Dort feiert der Naturpark Frankenwald sein 50-jähriges Bestehen. Dabei übergibt Söder auch die Auszeichnung „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“, die der Frankenwald kürzlich erhalten hat.

© Radio Euroherz/Lisa Grießhammer

Keine Baustelle mehr: Das Bildungszentrum der HWK Oberfranken feiert an diesem Freitag Einweihung