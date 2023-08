Hoher Besuch: Ministerpräsident Kretschmer kommt ins Vogtland

Die Sommerpause nutzen viele Politikerinnen und Politiker, um durchs Land zu reisen. So macht es auch der Sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Heute kommt er ins Vogtland. Seine Tour beginnt in Plauen mit einem Besuch bei der Falknerei Herrmann. Dort will er sich über das Engagement der Falknerei für den Schutz und Erhalt von Greifvögeln, Eulen und Geiern informieren und eine Flugvorführung besuchen. Danach geht es für den Ministerpräsidenten weiter zur Fleischsalat- und Mayonnaisen Fabrikation Schmidt. Bei einem Firmenrundgang will er sich über die Produktion des Familienbetriebs informieren. Am Abend nimmt Kretschmer an einer Diskussionsrunde in Reichenbach teil. Nach der Schließung der Klinik im März soll es unter anderem darum gehen, ob die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu einer besseren Versorgung der Patienten führt.