Hoher Besuch am Klinikum Münchberg: Generalmajor Breuer und Brigadegeneral Hambach vor Ort

Das Klinikum Münchberg hat hohen Besuch empfangen. Generalmajor Carsten Breuer und Brigadegeneral Thomas Hambach haben sich ein Bild von der Situation vor Ort verschafft. Generalmajor Breuer ist Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben mit Sitz in Berlin und koordiniert mit seinem Kommando bundesweite Hilfseinsätze. Brigadegeneral Hambach ist Kommandeur des Landeskommandos Bayern. Beide haben sich bei ihrem Besuch über die Aufgabenbereiche der Soldat*innen informiert. Im Klinikum Münchberg unterstützen derzeit sieben Soldat*innen das Klinikpersonal. Sie helfen dort unter anderem bei der Organisation von Testungen und Impfungen. Auch in mehreren Alten- und Pflegeheimen in Rehau und Hof unterstützen die Kamerad*innen der Bundeswehr das Personal.