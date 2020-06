Hohenberg: Großeinsatz an Seniorenheim

Ein Großeinsatz an einem Seniorenheim hat am frühen Donnerstagvormittag ein Großaufgebot von Einsatzkräften in Hohenberg an der Eger im Landkreis Wunsiedel in Atem gehalten. Dort gab es eine starke Rauchentwicklung aus einem Pelletbunker außerhalb des Gebäudes. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Hohenberg, Florian Korb:

Verletzt wurde niemand – warum es zu der Rauchentwicklung bei der Heizung kam, muss nun eine Fachfirma überprüfen.

