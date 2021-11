Hohenberg an der Eger: Weihnachtsmarkt abgesagt

Wie steht es um die Weihnachtsmärkte in der Region?

Die Frage stellt sich derzeit wegen des starken Anstiegs der Corona-Zahlen.

In Hof und Wunsiedel sollen Weihnachtsmärkte Stand jetzt stattfinden.

In Hohenberg an der Eger hat Bürgermeister Jürgen Hoffmann den Weihnachtsmarkt jetzt aber abgesagt. Ein richtiger Weihnachtsmarkt sei aus seiner Sicht durch die Corona-Lage und die Maßnahmen derzeit nicht umsetzbar, zumal Kontrollen aufwändig seien. Auch der hohe Aufwand für Bauhof und Ehrenamtliche sei ein Grund für die Absage.

Stattdessen plant die Gemeinde um Jürgen Hoffmann jetzt eine kleinere Version mit einzelnen Ständen.

Zudem frage er weitere Schausteller an, ob sie sich am Burgplatz in Hohenberg an der Eger aufstellen wollen.