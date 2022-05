Hohenberg an der Eger: Vermisster wieder gefunden

Eine Vermisstensuche ist am Wochenende gut ausgegangen: In Hohenberg an der Eger hatte ein Pflegedienst einen 94-Jährigen am Samstagmorgen als vermisst gemeldet. Daraufhin haben Polizei und Bergwacht eine Suchaktion gestartet, unter anderem mit einem Hubschrauber.

Gegen Mittag wurde der Mann schließlich gefunden, er kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus, heißt es von der Polizei.