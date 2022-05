„Wir für Europa“ – Das ist das Motto für ein Treffen von deutschen und tschechischen Gewerkschaften heute in Hohenberg an der Eger. Wie der DGB Oberfranken mitteilt, kommen zu dem Treffen auch Vertreter aus dem Bezirk Karlsbad und dem Bezirk Oberfranken. Die Gewerkschafter wollen anlässlich des Europatags ein Zeichen setzen, für ein friedliches, soziales und gerechtes Europa. Das Treffen findet um 13 Uhr am Fußgängerübergang nach Tschechien bei der Hammermühle statt.