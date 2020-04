Hohe Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungen am Wochenende

Wir müssen uns in den kommenden Wochen wohl wieder darauf einstellen, dass Hubschrauber in die Luft gehen. Wegen des trockenenen Wetters ist die Waldbrandgefahr weiter hoch. In der Region liegt sie momentan bei Stufe 3 von 5. Deshalb hat die Regierung von Oberfranken für das Wochenende wieder Beobachtungsflüge angeordnet. Ziel ist, ein Feuer aus der Luft möglichst schnell zu entdecken, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Regierung weist nochmal auf das Rauchverbot in den Wäldern hin. Schon ein kleiner Funke oder ein heißer Autokatalysator kann ganz leicht trockenes Gras, Nadelstreu oder Zweige entzünden.