Hohe Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in Oberfranken

Das warme und trockene Wetter erfreut viele zum Start in die Pfingstferien, es hat aber auch Auswirkungen auf unsere Wälder. Die Waldbrandgefahr ist nämlich wieder hoch. Die Regierung von Oberfranken hat für das Pfingstwochenende vorsorglich Beobachtungsflüge angeordnet. Die Piloten sind von heute bis Montag über besonders gefährdeten Waldgebieten im Regierungsbezirk unterwegs. Die Regierung appelliert auch an alle, in den Waldgebieten vorsichtig zu sein. Hantiert nicht mit offenem Feuer und werft nicht achtlos Zigarettenkippen ins Gras.