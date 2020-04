Hohe Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge am Osterwochenende

Am Osterwochenende gehen in Oberfranken Hubschrauber in die Luft. Sie machen sich auf die Suche nach möglichen Waldbränden.

Die Waldbrandgefahr in der Region beträgt momentan Stufe drei von fünf. Deshalb fliegt ein sogenannter Luftbeobachter über die Wälder, um so Feuer rechtzeitig entdecken zu können. Die Kleinflieger sind von Karfreitag bis zum Ostermontag im Einsatz. Wir sollen ja momentan wegen des Corona-Virus sowieso zuhause bleiben. Trotzdem weist die Regierung von Oberfranken nochmal auf das Rauchverbot in Wäldern hin. Auch sonst sollte niemand mit offenem Feuer hantieren. Abgestellte Autos auf trockenem Gras können ebenfalls einen schweren Brand auslösen.