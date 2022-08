Hohe Waldbrandgefahr: Ausrüstung der Feuerwehr hat sich verbessert

Es vergeht so gut wie kein Tag, an dem wir nicht über Wald- oder Flächenbrände in der Region berichten. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt. Der Boden ist immer noch knochentrocken. Die Feuerwehr Schwarzenbach am Wald musste bislang nur zu zwei kleinen Bränden ausrücken, die sie schnell löschen konnte. Allerdings hat auch der Landkreis Hof zuletzt einiges getan, so Kommandant Tobias Friedrich:

Schon ein kleiner Funke reicht aus, damit ein Feuer im Wald, auf einem Feld oder einer Wiese ausbricht. Im Wald gilt ohnehin bis Ende Oktober absolutes Rauchverbot