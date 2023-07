Hohe Temperaturen, Sommergewitter und Hagel in Bayern

Es wird wieder richtig heiß: Die Menschen in Bayern müssen sich am Dienstag auf Temperaturen zwischen 32 und 37 Grad Celsius einstellen. Nachmittags ziehen dann ein paar Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Süden Bayerns kommt es demnach abends zu Sturm- und Orkanböen, Starkregen und Hagel. Die Temperaturen sollen auf 17 bis 21 Grad abstürzen.

