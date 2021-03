Hohe Stromrechnung?: Kündigung beim Anbieter möglich

Durch den Lockdown und die Corona Schutzmaßnahmen sind wir momentan alle viel zuhause – Finanziell sind das Home Office und die Stubenhockerei sind aber nicht unbedingt ein Segen. Vielen flattern dadurch gerade hohe Strom- und Gasrechnungen ins Haus.

Die Verbraucherzentrale Auerbach weist darauf hin, dass außerordentliche Kündigungen beim Anbieter möglich sind – wenn die Preiserhöhung nicht auf gesetzlichen Umlagen beruht. Kompliziert ist der Wechsel in aller Regel auch nicht: Oft bietet der neue Anbieter einen Kündigungsservice an. Die Verbraucherzentralen bieten bei der Suche nach einem neuen, günstigen Strom- oder Gasanbieter telefonische Beratungsgespräche an.