Hohe Spritpreise: Tanktourismus an Grenze nimmt zu

Die hohen Spritpreise lassen viele in der Region momentan sehnsüchtig über die Grenze schauen. Weil Kraftstoffe in Tschechien deutlich weniger kosten, nehmen viele derzeit gerne den Weg in unser Nachbarland auf sich.

Die hohen Spritpreise kurbeln den Tanktourismus an der Grenze zu Tschechien an. Die Bereitschaft, für ein paar Euro Ersparnis Umwege oder eine eigene Fahrt auf sich zu nehmen, sei seit vergangener Woche gestiegen, heißt es vom ADAC. Teilweise stehen Schlangen an den Tankstellen in Tschechien. Von hiesigen Tankstellenbetreibern ist dagegen zu hören, dass das Thema Tanktourismus nie weg gewesen sei. Die Menschen gingen wegen der hohen Spritpreise aber offener damit um. In Tschechien fallen deutlich niedrigere Steuern auf Kraftstoffe an, die Tankrechnung ist dort deshalb billiger. Je nach Tankstelle, Region und Uhrzeit kommen schnell mal 10 Euro oder mehr an Ersparnis zusammen.