Hohe Schulabbrecherquote in Hof: Am Nachmittag Runder Tisch im Rathaus

28 Prozent der Hofer Mittelschüler gehen ohne Abschluss von der Schule. Das hat eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Konkret heißt das: Die Stadt Hof hat die höchste Schulabbrecherquote in ganz Deutschland. Am Nachmittag (16 Uhr) findet dazu jetzt ein Runder Tisch im Hofer Rathaus statt.

Die Teilnehmer wollen die Schulabbrecher-Situation in Hof analysieren und besprechen, welche Lösungen es dafür gibt. Mit dabei sind unter anderem Vertreter der Stadt, des Schulamts und der Agentur für Arbeit. In den vergangenen Monaten haben auch schon mehrere regionale Politiker Anträge zu diesem Thema gestartet. Die oberfränkischen Grünen-Landtagsabgeordneten Tim Pargent und Ursula Sowa haben zum Beispiel gefordert: Die Hintergründe der Situation in Hof müssen genau ergründet werden. Der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König hat sich sogar an die Bayerische Staatsregierung gewandt. Er fordert zum Beispiel mehr Personal an sogenannten Brennpunktschulen.