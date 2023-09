Hohe Schulabbrecher-Quote in Hof: Sozialarbeit als Lösung?

In keiner anderen Stadt brechen so viele Mittelschüler die Schule ohne Abschluss ab wie in Hof. Die SPD-Stadtratsfraktion fordert, das Problem mit mehr Sozialarbeit anzugehen. Da gibt es zwei Modelle: Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit. An der Sophien-Grundschule in Hof gibt es schon beide Stellen. Rektorin Jutta Beer:

Sie sieht in der Sozialarbeit schon eine Möglichkeit, die Schulabbrecher-Situation in Hof zu verbessern: Jutta Beer wünscht sich deshalb mehr Stellen für Sozialarbeit, auch an anderen Schulen. Gerade der Schulsozialarbeiter wird von den Kindern sehr gut angenommen, so Jutta Beer.