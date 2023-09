Hohe Schulabbrecher-Quote: Hofer SPD-Stadtratsfraktion fordert mehr Jugendsozialarbeit

In der Stadt Hof brechen mehr Mittelschüler die Schule ohne Abschluss ab als in allen anderen deutschen Städten. Das hat eine Studie Anfang des Jahres ergeben. Die SPD-Stadtratsfraktion möchte das Problem mit mehr Jugendsozialarbeit an Schulen beheben. Dafür hat sie nun einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt. Konkret soll die Stadt Hof gemeinsam mit dem bayerischen Familienministerium JaS-Stellen an allen Schulen im Stadtgebiet schaffen. Dabei handelt es sich um das Modellprojekt Jugendsozialarbeit an Schulen. Das Projekt zielt darauf ab, sozial benachteiligte junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern. Zusätzlich soll das Kultusministerium an jeder Hofer Schule eine Vollzeit-Stelle der Schulsozialpädagogik schaffen.