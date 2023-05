Hohe Quote an Schulabbrechern: Adelt fordert Antworten von Piazolo

Eine Schulabbrecher-Quote von fast 28 Prozent: Eine Bertelsmann-Studie gibt der Stadt Hof ein schlechtes Zeugnis. Aber auch in anderen Städten in Bayern gibt es Schulen mit großen sozialen Herausforderungen. Die würden oft alleingelassen. Das schreibt der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt. Er fordert mit der SPD-Fraktion Antworten von Kultusminister Piazolo. Der soll im Bildungsausschuss über Unterrichtsausfälle und nicht besetzte Lehrstellen informieren. Außerdem fragt die SPD nach Maßnahmen zur Unterstützung der Schulen, um die Schulabbrecher-Quote zu reduzieren. Das Ministerium müsse am Beispiel Hof darlegen, mit welchem Masterplan es künftig Schulen mit besonderen Herausforderungen unterstützen will, so die SPD-Fraktion.