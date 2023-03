Hohe Nachfrage: Neue Wohn-Beratungsstelle für die Stadt Hof

Seit dem vergangenen Jahr könnt ihr euch in der Leistelle Pflege Hofer Land alle Informationen rund um das Thema Pflege einholen. Unter anderem geht es um das barrierefreie Wohnen. Neu ist jetzt die Stelle „Wohnberatung“ für die Stadt Hof. Sie soll den Ratsuchenden helfen, ein barrierefreies Wohnumfeld zu schaffen, um ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter zu gewährleisten. Das heißt: Die Stelle analysiert die bisherige Wohnsituation und zeigt mögliche Ansatzpunkte auf. Die separate Stelle für die Stadt Hof war nötig, weil die Nachfrage zum Thema so hoch war. Die Beratung ist kostenlos.

Leitstelle Pflege Hofer Land

Wohnberatung Stadt Hof

Frau Dorothea Giannaros

Telefon: 09281/5469949-17

E-Mail: dorothea.giannaros@leitstelle-pflege.de