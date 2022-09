Hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen: Selber Bauausschuss genehmigt Kindergarten-Provisorium

Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen ist groß. Allerdings lässt sich ein Kindergarten auch nicht von heute auf morgen bauen. In Selb soll auf dem Jahnplatz ein neues Kinderhaus entstehen. Bis das fertig ist, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Der Bauausschuss des Selber Stadtrats hat sich in seiner jüngsten Sitzung daher für eine provisorische Lösung ausgesprochen. Auf dem Grundstück Vorwerkstraße 4 will die Stadt eine Containeranlage als Provisorium für eine Kindertagesstätte aufstellen. Dort sollen voraussichtlich zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe unterkommen.