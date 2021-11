Hohe Nachfrage: Impfmöglichkeiten ohne Termin in der Region

Neben Erst- und Zweiimpfungen sind zurzeit vor allem Booster-Impfungen gefragt. Die Impfzentren und Hausärzte haben deshalb viel zu tun. Deswegen gibt es auch wieder vermehrt Impfaktionen vor Ort. Heute könnt ihr euch zum Beispiel von 12 bis 14 Uhr in Selb impfen lassen, bei der Volkshochschule.

Auch das Impfzentrum Hofer Land hat weitere Impfaktionen ohne Termin angekündigt. In der Hofer Freiheitshalle sind gleich vier Termine angesetzt. Die Arztpraxis Häußinger und Gebert in Lichtenberg impft am Montag. Und am Samstag in einer Woche bietet das Medizinische Versorgungszentrum Hochfranken in Hof eine Sonderimpfaktion an.

Sonntag, 21.11.2021, von 8:00 bis 16:00 Uhr, im Foyer der Hofer Freiheitshalle, Kulmbacher Str. 4 (Eingang über Parkplatz der Freiheitshalle)

Montag, 22.11.2021, von 15:00 bis 19:30 Uhr, in der Arztpraxis Dr. med. Häußinger und Dipl. med. Gebert, Bad Stebener Str. 2 in Lichtenberg

Mittwoch, 24.11.2021, von 14:00 bis 20:00 Uhr, im Foyer der Hofer Freiheitshalle, Kulmbacher Str. 4 (Eingang über Parkplatz der Freiheitshalle)

Samstag, 27.11.2021, von 8:00 bis 16:00 Uhr, im Foyer der Hofer Freiheitshalle, Kulmbacher Str. 4 (Eingang über Parkplatz der Freiheitshalle)

Samstag, 27.11.2021, ab 11:00 Uhr, im MVZ Hochfranken, Heiligengrabstr. 16 in Hof

Sonntag, 28.11.2021, von 8:00 bis 16:00 Uhr, im Foyer der Hofer Freiheitshalle, Kulmbacher Str. 4 (Eingang über Parkplatz der Freiheitshalle)