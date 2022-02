Hohe Infektionszahlen: Vogtlandkreis verhängt Alkoholverbot

Die aktuelle Omikron-Welle schlägt sich zwar nicht in den Krankenhäusern nieder, dafür steigt die Zahl der Neuinfektionen täglich an. Der Vogtlandkreis hat deshalb eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die ab sofort ein Alkoholverbot an bestimmten öffentlichen Plätzen vorsieht. Das Verbot gilt beispielsweise in Fußgängerzonen, an Haltestellen oder vor Bahnhöfen sowie vor Geschäften oder gastronomischen Einrichtungen. Alkoholhaltige Getränke sind in diesen Bereichen laut der neuen Verordnung nur in mitnahmefähigen und verschlossenen Gefäßen erlaubt, also in Dosen oder Flaschen. Verboten sind hingegen To-Go-Becher.

Die Allgemeinverfügung gilt ab heute (10.2.2022) und untersagt den Konsum sowie die Abgabe von

alkoholhaltigen Getränken auf folgenden öffentlich zugänglichen Flächen/Orten:

a) im Bereich von Fußgängerzonen

b) Bereiche, in denen Wochen- oder Spezialmärkte abgehalten werden,

c) auf Parkplätzen, Parkdecks und in Parkhäusern

d) an Haltestellen,

e) vor Bahnhöfen

f) in Park- und Grünanlagen,

g) auf Spiel- und Sportplätzen

h) vor dem Eingangsbereich von Groß- und Einzelhandelsgeschäften und Läden

i) vor gastronomischen Einrichtungen einschließlich Imbiss- und Café- Angeboten, sowie vor

Bars, Kneipen und ähnlichen Einrichtungen.

j) in Kultur- und Freizeiteinrichtungen

k) bei Sportveranstaltungen mit Publikum

l) in Prostitutionsstätten

m) in Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnlichen Einrichtungen