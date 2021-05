Hohe Impfquote: Erleichterungen in Heimen der Diakonie?

Zu Beginn der Pandemie hat sich das Corona-Virus vor allem in Alten- und Pflegeheimen ausgebreitet. Um die Bewohner zu schützen, gabs strenge Regeln, die teilweise bis heute gelten. Bei einem Besuch müssen Angehörige zum Beispiel einen negativen Corona-Test vorlegen und eine FFP2-Maske tragen. Nachdem aber immer mehr Menschen geimpft sind, wird über Lockerungen in den Heimen nachgedacht. Die Diakonie Hochfranken will den Senioren und Seniorinnen Erleichterungen im Alltag in Aussicht stellen. Da die Folgen der Isolierung langsam das Risiko einer Corona-Infektion übersteigen, müsse über Möglichkeiten nachgedacht werden, wie Pflegeheime wieder geöffnet werden könnten, so Dunja Schmidt, Bereichsleiterin der Altenhilfe der Diakonie Hochfranken.