Hohe Fallzahlen: Gesundheitsamt im Landkreis Tirschenreuth stellt teils auf digitale Nachverfolgung um

Über 450 Personen haben sich innerhalb eines Tages in Stadt und Landkreis Hof sowie dem Landkreis Wunsiedel mit dem Corona-Virus infiziert. Auslöser für die hohe Zahl der Neuinfektionen ist die deutlich ansteckendere Omikron-Variante. Die steigenden Fallzahlen bringen die Gesundheitsämter in der Euroherz-Region an ihr Limit. Sie setzen immer mehr auf die Eigenverantwortung der Bürger. Nach dem Hofer Land und dem Landkreis Wunsiedel passt nun auch der Landkreis Tirschenreuth die Kontaktnachverfolgung an.

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts legen den Fokus beim telefonischen Kontakt aktuell auf die Altersgruppe von 0 bis 7 Jahren sowie auf die Gruppe über 60. Der überwiegende Teil der Bevölkerung bekommt nur einen kurzen Anruf, um den Quarantänebeginn und das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Rest erfolgt in der Regel per E-Mail. Bis die Isolationsanordnung im Briefkasten ist, kann es aufgrund der angespannten Lage einige Zeit dauern, so der Landkreis.