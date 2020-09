Hohe Fallzahlen: Aue-Heimspiel gegen Fürth ohne Zuschauer

Aue (dpa) – Das Heimspiel des FC Erzgebirge Aue gegen die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga muss ohne Zuschauer stattfinden. Wie der sächsische Club am Dienstag mitteilte, habe der Landkreis dies für Aues erste Heimpartie der Saison am Freitag angeordnet. Grund ist die steigende Zahl von Corona-Infektionen. In den vergangenen sieben Tagen habe es im Erzgebirgskreis 80 bestätigte Fälle gegeben.

Das Zuschauer-Verbot bleibe bestehen, «bis die Zahl der Neuinfektionen im Erzgebirgskreis die Schwelle von 20 im Zeitraum von mehr als sieben Tagen wieder unterschreitet», hieß es in einer Pressemitteilung. Eintrittskarten behalten für kommende Partien ihre Gültigkeit, teilte der Verein mit. Aue war am vergangenen Wochenende mit einem 3:0 bei Aufsteiger Würzburger Kickers in die Saison gestartet.